Odilon Ribeiro consolida apoios e intensifica agenda pelo interior de MS

O candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro cumpriu uma extensa agenda de campanha percorrendo municípios do interior de Mato Grosso do Sul para debater o desenvolvimento regional. Com foco na geração de emprego, fomento à renda e melhorias na saúde pública, Ribeiro consolidou importantes alianças políticas e recebeu declarações de apoio de prefeitos e lideranças em Figueirão, Camapuã, Alcinópolis e Coxim.

O ponto alto da mobilização ocorreu na noite desta quarta-feira, no Comitê Central do PL em Coxim, onde o candidato recebeu o apoio oficial do prefeito do município, Edilson Magro. O encontro demonstrou a força da articulação da chapa, reunindo autoridades como o secretário Adilson Galizé e os vereadores Abadio Ribeiro (Figueirão) e Alex Martins (Sonora). Ao longo de toda a caravana pelos municípios, Odilon esteve acompanhado de um de seus principais apoiadores na região, o ex-prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin.

Essa frente de diálogo com a região havia sido iniciada na noite anterior (22), em Figueirão, em uma grande reunião mobilizada por Rosalin, que atraiu também lideranças de Cassilândia e Chapadão do Sul. Durante o evento, que contou com a presença do presidente da Câmara, Marcelo Costa, além de empresários e ex-parlamentares, Odilon firmou o compromisso de defender as demandas dos municípios menores, apresentando suas propostas de trabalho estruturais e ouvindo as necessidades específicas da comunidade local.

Para ampliar o alcance de suas ideias, o candidato dedicou parte de sua agenda ao contato direto com a população por meio da imprensa local. Ainda na quarta-feira (23), em Alcinópolis, Ribeiro detalhou seus projetos em entrevista à Rádio FM Alcinópolis 87.9, ladeado pelo prefeito Weliton Guimarães. A estratégia de comunicação se repetiu em Camapuã, com uma participação na Rádio Explosão FM 99.5 e, na sequência, um encontro com apoiadores na residência do ex-vereador Marcos Moreira, reforçando o caráter municipalista e de proximidade com o eleitorado que tem pautado sua caminhada rumo ao legislativo estadual.