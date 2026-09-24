Lula tem 44% contra 45% de Flávio em eventual 2º turno

Levantamento ouviu 2 mil eleitores entre 19 e 23 de setembro em todo o país

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45% das intenções de voto contra 44% do presidente Lula (PT) em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (24). A diferença é de um ponto percentual. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado configura empate técnico entre os dois.

Brancos e nulos somam 8%, enquanto 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. O levantamento ouviu 2 mil eleitores de todo o país entre os dias 19 e 23 de setembro. A pesquisa foi realizada por telefone e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04202/2026, com nível de confiança de 95%.

No primeiro turno, Lula aparece com 41%, enquanto Flávio registra 37%. O instituto também simulou outros confrontos de segundo turno: Lula e Ronaldo Caiado aparecem com 44% cada; contra Romeu Zema, Lula tem 45% a 39%; diante de Renan Santos, 44% a 38%; e contra Augusto Cury, 44% a 43%.