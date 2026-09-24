Delcídio alerta para riscos nas estradas durante agenda em Aquidauana

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul participou de entrevistas, conversou com moradores e manifestou preocupação com o transporte pesado de minério na região

Delcídio Amaral (PRD) cumpriu agenda nesta quinta-feira (24) em Aquidauana, onde participou de entrevistas e encontros com lideranças. A passagem do candidato pelo município também constou nas agendas divulgadas por veículos estaduais.

Durante a visita, Delcídio manifestou preocupação com o tráfego de bitrens utilizados no transporte de minério pelas rodovias da região. Segundo o candidato, o fluxo de veículos pesados pode comprometer o pavimento e ampliar os riscos para os usuários das estradas.

Nas entrevistas, Delcídio também relembrou investimentos que afirma ter ajudado a viabilizar para Aquidauana e Anastácio, citando obras de pavimentação, saneamento e o Centro de Convenções de Anastácio. Ao encerrar a agenda, afirmou que pretende manter atenção às demandas dos municípios e da população caso seja eleito.

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