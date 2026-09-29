Alerta laranja indica risco de tempestade em Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande alerta a população para o risco de tempestades entre esta terça-feira (29) e quarta-feira (30), conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta, classificado como laranja, teve início às 23h desta terça-feira (29) e permanece vigente até às 22h59 desta quarta-feira (30). A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, acompanhada de ventos intensos.

As condições podem provocar cortes no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Por isso, a orientação é que a população redobre a atenção durante o período de vigência do aviso.

Em caso de situações que necessitem de serviços da Prefeitura, o morador pode acionar o número 156. Para ocorrências envolvendo risco elétrico, o contato é o 193.

A Defesa Civil de Campo Grande também pode ser acionada pelo telefone 199 para situações de emergência. A população deve acompanhar os canais oficiais dos órgãos de proteção e defesa civil e seguir as orientações divulgadas durante o período de instabilidade.

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