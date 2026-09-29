Baixinho na rede e gigante no bloqueio: Brenno desafia a altura no vôlei

Altura não manda na quadra e central baixinho vira destaque no vôlei

Milton
Publicado por Milton
Foto: Arquivo Pessoal

Aos 16 anos, atleta de Chapadão do Sul mostra que impulsão, velocidade e leitura de jogo também contam na rede

No vôlei, a rede é alta e a cobrança por centímetros também. Mas Brenno José Alves Machado, de 16 anos, resolveu ignorar a fita métrica e seguir como central em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Natural de Quedas do Iguaçu (PR), o jovem chegou ao município aos 11 anos e encontrou inspiração em outros atletas que, mesmo sem grande estatura, ocupavam a posição próxima à rede. Foi aí que decidiu: queria ser central.

Durante a trajetória, Brenno ouviu sugestões para mudar de posição e atuar como oposto. A ideia, porém, não ganhou força. O atleta afirma que criou identificação com a função e já conhece bem as responsabilidades de quem joga no meio da rede. Para ele, altura ajuda, mas não faz tudo sozinha. Velocidade, impulsão, leitura de jogo, coragem e dedicação também entram na conta. No último ano dos Jogos Escolares, Brenno não chegou ao pódio, mas saiu com uma lembrança que considera especial: a experiência de competir e viver os momentos ao lado dos colegas.

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