Família escapa por segundos antes de árvore despencar sobre carros

Queda aconteceu após rajada de vento no Dom Antônio Barbosa; Bombeiros fizeram a retirada

Uma árvore de grande porte caiu sobre dois carros na tarde desta terça-feira (29), no cruzamento das ruas Valdevino Guimarães e Avelina Selingarte, no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande. Por pouco, uma família com duas crianças não foi atingida pela estrutura.

Um homem de 34 anos havia estacionado um Gol preto perto da árvore com a esposa e os dois filhos, de aproximadamente 5 e 8 anos. A família saiu do veículo para procurar atendimento em uma loja de celulares. Instantes depois, a árvore despencou, enquanto o motorista ainda estava na calçada e conseguiu escapar.

Outro Gol, de cor prata, também foi atingido e ficou bastante danificado. O proprietário estava trabalhando no momento e, ao ouvir o barulho, saiu para verificar o que havia acontecido. Abalado com o prejuízo, ele foi liberado do serviço pelo patrão.

O comerciante da loja vizinha afirmou que a árvore já estava condenada e que pelo menos três pedidos de corte teriam sido feitos à Prefeitura. A informação ainda depende de confirmação oficial. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a árvore, e os proprietários dos veículos pretendem buscar na Justiça o ressarcimento pelos danos.