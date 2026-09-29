China abre a porteira e libera mais quatro frigoríficos brasileiros

Habilitações têm validade de cinco anos e ampliam o acesso ao mercado chinês

Após uma missão de autoridades sanitárias chinesas no Brasil, quatro novos frigoríficos brasileiros foram habilitados para exportar produtos de origem animal à China. A atualização do cadastro ocorreu nesta terça-feira (29), três dias após o encerramento das inspeções. Entre os estabelecimentos autorizados, dois são do setor de carne bovina: Supremo Carnes Ltda., de Carlos Chagas (MG), e Masterboi Ltda., de Canhotinho (PE). Os registros terão validade de cinco anos.

Também receberam autorização a Avivar Alimentos S/A, de São Sebastião do Oeste (MG), e a Cooperativa Dália Alimentos Ltda., de Arroio do Meio (RS), ambas para produtos de aves. A medida amplia o número de empresas brasileiras aptas a vender ao mercado chinês. A missão chinesa esteve no Brasil entre os dias 20 e 26 de setembro e vistoriou frigoríficos, laboratórios e propriedades rurais.

Ao todo, 17 unidades das cadeias de bovinos, suínos e aves fizeram parte do roteiro. Agora, a China conferiu, gostou e abriu a porteira.