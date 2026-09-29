Foi ver o pai e acabou encontrando o pior cenário

Homem de 66 anos morava sozinho em um quarto de pensão na região central de Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Corpo apresentava rigidez cadavérica, e polícia não encontrou sinais de violência no local

Um homem de 66 anos foi encontrado morto pela própria filha na tarde desta segunda-feira (28), dentro de um quarto de pensão onde morava sozinho, na região central de Campo Grande (MS). Ela foi até o local para ver o pai e acabou encontrando o pior cenário. O corpo já apresentava rigidez cadavérica quando foi localizado, indicando que a morte provavelmente havia ocorrido algum tempo antes da descoberta.

A Polícia Militar foi acionada e realizou uma verificação no imóvel. Conforme o registro, não foram encontrados sinais aparentes de violência no corpo da vítima nem no ambiente onde ela estava. O cadáver foi encaminhado ao Imol para exames periciais. A filha informou que o pai era ex-usuário de drogas.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac e segue sob investigação.

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