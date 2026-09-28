Paciente denuncia demora em cirurgia e mau atendimento na Santa Casa

Paciente de 41 anos denuncia demora em cirurgia e suposto mau atendimento durante internação na Santa Casa de Campo Grande. Gillian sofreu um acidente de moto no dia 17 de setembro e teve fraturas na bacia e no pé direito.

Segundo o relato, ele passou por cirurgia na bacia, mas segue aguardando o procedimento no pé, convivendo com fortes dores. O paciente também afirma ter enfrentado dificuldades para receber a medicação prescrita e relata episódios de tratamento desrespeitoso por parte de alguns profissionais.

Gillian ainda questiona a demora no atendimento e afirma que ficou cerca de 36 horas sem comer ou beber enquanto aguardava uma possível cirurgia. Ele ressalta, porém, que também encontrou profissionais atenciosos durante a internação.