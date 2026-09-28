SIDROLÂNDIA: Semana nacional do trânsito leva atividade educativa para crianças na biblioteca indústria do conhecimento

A Biblioteca Indústria do Conhecimento, em parceria com a equipe do PROMUSSE – Programa Mulher Segura e Ações Comunitárias da Polícia Militar, realizou uma atividade especial alusiva à Semana Nacional do Trânsito com crianças atendidas pelo Instituto Apascentar – Unidade Brilhar.

A programação transformou o espaço da biblioteca em um ambiente de aprendizagem voltado à educação para o trânsito, com atividades adaptadas ao público infantil.

Durante a ação, policiais militares conversaram com as crianças sobre temas como respeito à sinalização, uso correto do cinto de segurança, cuidados ao atravessar a rua e comportamento seguro como pedestres e passageiros.

A atividade também contou com musicalização e dinâmicas pedagógicas, utilizando brincadeiras e situações do cotidiano para apresentar conceitos de segurança viária de forma lúdica e acessível.

Aprendizado de forma prática

Durante as dinâmicas, as crianças puderam participar de atividades que simulavam situações comuns no trânsito, reforçando orientações sobre atenção, responsabilidade e prevenção.

Outro momento da programação foi a entrega simbólica de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) às crianças participantes, utilizada como recurso lúdico para reforçar os conhecimentos trabalhados durante a atividade.

A iniciativa integrou as ações desenvolvidas durante a Semana Nacional do Trânsito e aproximou as crianças de orientações relacionadas à cidadania e à segurança viária desde a infância.