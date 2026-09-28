Investimentos da segurança à saúde: Coronel David destaca atuação parlamentar além dos projetos de lei

Na reta final da campanha eleitoral, o deputado estadual Coronel David (PL) afirma que a atuação parlamentar vai além da apresentação e aprovação de leis. Em entrevista, o candidato à reeleição destacou que embora tenha construído sua trajetória política principalmente ligada à segurança pública, apontou a saúde como uma das áreas que passaram a ocupar espaço importante em sua atuação. Como exemplo, citou recursos destinados à UPA do Universitário, em Campo Grande.

Após visitar a unidade e conversar com responsáveis, David identificou problemas estruturais e de atendimento, como falta de ar-condicionado, camas, computadores e medicamentos. Os recursos para melhorias estão entre as emendas destinadas pelo parlamentar.

“Eu sei que não vou resolver todos os problemas da saúde, mas cabe ao político ter responsabilidade e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para diminuir as dores da população”, declarou.

Na segurança, o deputado ainda defendeu que o fortalecimento das forças policiais depende de investimentos em estrutura, equipamentos e, principalmente, da valorização dos profissionais.

Leis

Coronel David é autor da Lei Estadual nº 5.038/2017, que criou o Cadastro Estadual de Pedófilos, com informações de condenados por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Também é autor da Lei que criou o Cadastro Estadual de Criminosos Sexuais, com identificação e fotografia de condenados por crimes sexuais com decisão transitada em julgado.

Entre as iniciativas na área do consumidor, o deputado falou sobre a Lei Estadual nº 5.597/2020, de sua autoria, que proíbe multas por encerramento antecipado de contratos de serviços continuados, como telefonia, internet, TV por assinatura e academias.

Em 2025, apresentou o Projeto de Lei nº 168/2025, que amplia a informação ao consumidor ao exigir aviso visível sobre a legislação e cópia da norma nos estabelecimentos. A proposta virou Lei.

Durante a entrevista, Coronel David também abordou o aumento no custo de vida e citou relatos de eleitores sobre a redução do poder de compra no supermercado. Ele relacionou o cenário ao equilíbrio das contas públicas, aos juros e à inflação e defendeu que a economia esteja no centro do debate eleitoral.

“O seu voto é importante, pois a política interfere na sua vida a cada momento. Você levantou, colocou o pé no chão, você já começa a ter a interferência direta da política na sua vida. Faça uma boa escolha e vamos dar esperança de dias melhores para o nosso povo”, finalizou o deputado.