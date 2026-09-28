PORTO MURTINHO: Nelson Cintra apresenta planejamento e obras de Porto Murtinho no IV CINOTENG, na UFMS

Prefeito participou de painel sobre a Rota Bioceânica e apresentou o processo de preparação do município para a nova dinâmica de infraestrutura, logística e desenvolvimento

O prefeito Nelson Cintra participou nesta quarta-feira (23), em Campo Grande, do IV Circuito de Inovação e Tecnologia em Engenharia (CINOTENG 2026), realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento reúne profissionais, acadêmicos, pesquisadores e representantes de diferentes setores para discutir inovação, infraestrutura e os novos desafios da engenharia.

O prefeito integrou o painel “Rota Bioceânica: infraestrutura e oportunidade para a engenharia brasileira”, realizado no período da tarde. Em sua apresentação, abordou o momento de transformação vivido por Porto Murtinho e o planejamento realizado para preparar o município para a consolidação da Rota Bioceânica.

Entre os temas apresentados estiveram os investimentos e projetos nas áreas de infraestrutura urbana, mobilidade, habitação, saúde, cultura e planejamento. A carteira acompanhada pelo Município reúne iniciativas em diferentes etapas, entre projetos em elaboração, obras em execução, propostas em análise, processos de licitação e serviços já concluídos.

Um dos principais pontos da apresentação foi a infraestrutura relacionada à Rota Bioceânica, incluindo o acesso brasileiro à Ponte Internacional entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, a adequação da BR-267, o contorno rodoviário e as intervenções no trecho urbano da rodovia. O conjunto de ações está relacionado à reorganização da mobilidade e da logística diante do aumento esperado da circulação de cargas e pessoas pelo município.

Durante a apresentação, o prefeito também abordou ações voltadas à preparação da estrutura urbana da cidade, como investimentos na saúde, melhorias em espaços públicos e na Orla do Rio Paraguai, além das iniciativas habitacionais. Outro ponto apresentado foi o planejamento da expansão urbana, com a conclusão do Plano Diretor e a necessidade de adequação da cidade à nova realidade decorrente da implantação do corredor internacional.

O prefeito ressaltou ainda a participação dos profissionais de engenharia, arquitetura e áreas técnicas nesse processo, desde a elaboração dos projetos até a fiscalização, licitação, execução e prestação de contas. Segundo o material apresentado, o aumento no volume de obras também amplia a demanda por profissionais e empresas especializadas e coloca Porto Murtinho diante de novos desafios de qualificação e organização técnica.

Participaram do encontro, entre outros convidados e representantes, Fábio Veríssimo Gonçalves, diretor da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS (FAENG); Diogo Freitas Rodrigues, presidente do SENGE-MS; o professor Dr. Marcos Lucas de Oliveira, coordenador do IV CINOTENG; e o jornalista OGG Ibrahim, que atuou como mediador.

Também estiveram presentes Fernanda Gonzaga, arquiteta e urbanista do município; Maikel Saito, secretário adjunto; Pablo Ramirez, engenheiro e representante ligado ao Consórcio PYBRA; Luciane Ruiz, engenheira de planejamento; além da professora Edita Lora, representando o município de Carmelo Peralta, no Paraguai.

A participação de Porto Murtinho no painel colocou em discussão, no ambiente acadêmico e profissional da engenharia, as mudanças de infraestrutura que acompanham a implantação da Rota Bioceânica e os desafios de planejamento de uma cidade localizada em um dos principais pontos de conexão entre Brasil e Paraguai.