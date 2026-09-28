Caiu a casa das bets: governo derruba 506 sites

No Telegram, 43 canais e grupos reuniam mais de 212 mil usuários com propaganda de apostas

A farra das bets ganhou um novo capítulo depois que o governo federal decidiu apertar o cerco contra as apostas online. Uma força-tarefa dos ministérios da Justiça e da Fazenda derrubou 506 sites com indícios de oferta irregular após a publicação da medida provisória que proibiu as apostas.

Mas, como gato que sempre encontra uma fresta, as bets tentaram escapar pela internet. O governo identificou publicidade circulando em plataformas como Google, Meta e TikTok, além de novos endereços usados para atrair apostadores com bônus e promessas de dinheiro fácil.

No Telegram, a situação também chamou atenção. Foram encontrados 43 canais e grupos com propaganda de apostas e cassinos online, reunindo cerca de 212,6 mil usuários. Entre as promessas estavam lucro de 260% ao mês, robôs para apostas e taxas de acerto de até 99,8%.

O Ciberlab informou que continuará monitorando o ambiente digital para impedir que as plataformas simplesmente troquem de endereço e continuem funcionando. Segundo o governo, a estratégia também mira anúncios, aplicativos, grupos fechados e sites hospedados fora do país. A caçada às bets, pelo visto, está longe de acabar.