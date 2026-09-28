NOVA ALVORADA DO SUL: ESF Izabel Menezes promove ação de acolhimento em alusão ao Setembro Amarelo

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, uma ação de acolhimento em alusão ao Setembro Amarelo na ESF Izabel Menezes.

Os pacientes foram recebidos na entrada da unidade por integrantes da equipe de saúde e receberam um ímã de geladeira com os principais números de apoio, além de orientações sobre a importância de buscar ajuda na própria unidade de saúde ou por meio dos demais canais disponíveis.

Na sequência, os participantes participaram de uma roda de conversa com a psicóloga Adriana Junk, que abordou a importância da saúde mental, do acolhimento e da busca por ajuda.

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