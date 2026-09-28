Ex não aceita fim de relacionamento e coloca fogo na casa da mulher em Ponta Porã

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma residência foi destruída por um incêndio na madrugada deste domingo (27), no bairro Kamel Saad, em Ponta Porã, a 334 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito é o ex-companheiro da moradora, que, segundo a vítima, não aceitava o fim do relacionamento.

O caso é investigado como violência doméstica, dano e incêndio.

Conforme o site Ponta Porã News, a Polícia Militar foi acionada por volta da 1h. Quando os policiais chegaram ao endereço, a casa já estava em chamas, e equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam para controlar o fogo.

Segundo o relato da moradora, o ex-companheiro teria ido até a residência enquanto ela estava ausente. Vizinhos contaram aos policiais que viram o homem entrando no imóvel e, depois que ele saiu, perceberam que a casa havia começado a pegar fogo.

O incêndio destruiu os pertences da vítima e comprometeu a estrutura da residência. As chamas também atingiram parcialmente um imóvel vizinho.

A Polícia Militar fez buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado até o registro da ocorrência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deve investigar as circunstâncias do incêndio e a possível participação do ex-companheiro.

fonte: topmidianews

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