Ex não aceita fim de relacionamento e coloca fogo na casa da mulher em Ponta Porã

Uma residência foi destruída por um incêndio na madrugada deste domingo (27), no bairro Kamel Saad, em Ponta Porã, a 334 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito é o ex-companheiro da moradora, que, segundo a vítima, não aceitava o fim do relacionamento.

O caso é investigado como violência doméstica, dano e incêndio.

Conforme o site Ponta Porã News, a Polícia Militar foi acionada por volta da 1h. Quando os policiais chegaram ao endereço, a casa já estava em chamas, e equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam para controlar o fogo.

Segundo o relato da moradora, o ex-companheiro teria ido até a residência enquanto ela estava ausente. Vizinhos contaram aos policiais que viram o homem entrando no imóvel e, depois que ele saiu, perceberam que a casa havia começado a pegar fogo.

O incêndio destruiu os pertences da vítima e comprometeu a estrutura da residência. As chamas também atingiram parcialmente um imóvel vizinho.

A Polícia Militar fez buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado até o registro da ocorrência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deve investigar as circunstâncias do incêndio e a possível participação do ex-companheiro.

fonte: topmidianews