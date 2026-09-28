Setembro Amarelo leva capacitação à equipe da Funsat

Servidores da Fundação Social do Trabalho (Funsat) participaram, na semana passada, de uma capacitação sobre saúde mental e atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. A atividade integrou a programação do Setembro Amarelo e reuniu a equipe para uma palestra sobre “Manejo do Paciente com Risco de Suicídio”, conduzida pelo psicólogo Edilson Reis (CRP-MS 14/09683).

Durante a atividade, foram abordados temas como observação de comportamentos, escuta ativa, empatia e a importância do trabalho em equipe.

“O sofrimento mental ocorre em todos ambientes e gera, a cada ano, uma alta taxa de suicídios ou das tentativas de pessoas tirarem a própria vida. Um problema que sempre pode ser evitado, só depende de quem está perto mostrar que a vida do outro importa”, lembrou o psicólogo, atuante na temática da Saúde Mental há mais de três décadas, também ligado a pesquisas de posvenção em luto, bioética e suporte em manejo de crises suicida, por exemplo.

Psicólogo Edilson Reis ministra palestra “Manejo do Paciente com Risco de Suicídio” a servidores da Funsat.

Para a psicóloga da Funsat, Ana Paula Senra, a capacitação amplia o preparo dos servidores para reconhecer situações em que alguém possa precisar de ajuda.

“Ao longo do tempo, o ser humano sempre esteve diante dos desafios do sofrimento mental, só que hoje, pelo nível de informação, e mais conscientização, há como se ampliar a atenção para isso. A Saúde Mental é algo sério, que precisa ser reconhecida com tal, ainda mais, quando a questão tem a ver com a necessidade de alguém precisar de ajuda”, pontuou.

Conhecimento aplicado ao atendimento

Para o agente de atendimento Luis Filippe Pena, 24 anos, a atividade ampliou o olhar sobre as diferentes realidades encontradas no atendimento ao público.

“Cada um que vem até o nosso serviço, tem uma realidade única, com dificuldades e sonhos. E o nosso papel é que a pessoa saia melhor da mesa, do que quando chegou. As pessoas têm sentimentos, às vezes sofrem de maneira silenciosa, por isso, estarmos vigilantes em algo que possa reverter problemas possui muito valor”, comentou o agente de atendimento.

A iniciativa foi realizada pela segunda vez pela Funsat e integra o calendário anual da Fundação. A ação também dialoga com os requisitos da NR-1, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego relacionada à segurança psicossocial nos ambientes de trabalho.