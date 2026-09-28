Audiência pública discute empreendimento comercial no Bairro Tiradentes

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), convida para a audiência pública que apresentará e discutirá o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente ao empreendimento Centro Comercial (comércio com área construída superior a 5.000m²), cujo o requerente é PROTEFH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O empreendimento está previsto para o lote 11XD, com frente para a Avenida Marquês de Pombal, esquina com a Rua José Nogueira Vieira, no Bairro Tiradentes.

A audiência ocorrerá no dia 10 de novembro de 2026, às 18 horas, na sede da Planurb (Avenida Calógeras, 356 – Glória). Visando dar mais transparência, o evento será transmitido simultaneamente pelo canal de Educação Ambiental da Planurb no YouTube.

A participação da comunidade é fundamental para o processo de avaliação dos impactos urbanísticos e sociais decorrentes da implantação do empreendimento. Se você mora, trabalha ou circula pela região, participe!

A iniciativa busca ampliar a participação social e garantir mais transparência no processo de análise do projeto, que integra o Processo Administrativo n. 134233/2026-52. É a oportunidade para que todos acompanhem a discussão e contribuam com a visão sobre o local.