Projeto de lei prevê reajuste gradual e incorporação de auxílio para técnicos da saúde

Foi apresentado, na manhã desta sexta-feira (25), o projeto de lei que acrescenta valores ao piso salarial dos técnicos em radiologia e dos técnicos de imobilização ortopédica que atuam na rede municipal de saúde. Conforme a proposta, o aumento salarial deve acontecer de forma gradual e incorporando a bolsa-alimentação ao vencimento-base.

A assinatura do projeto, que agora será encaminhado para acareação na Câmara de Vereadores, ocorreu durante ato que reuniu profissionais das categorias e representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), em uma medida de valorização dos servidores.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância dos profissionais para o atendimento oferecido à população e o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na rede municipal. “Vocês são poucos, mas vocês são essenciais na prestação de serviço de saúde. E essa valorização é devida, é merecida”.

A proposta atende a uma reivindicação dos profissionais, e com a medida, o valor passa a ser incorporado no salário dos servidores e contabilizando para aposentadoria. Representando os técnicos em radiologia, Luiz Carlos destacou a importância da medida para os profissionais. “Graças à prefeita conseguiu realmente sair uma lei e vai ser colocado no nosso piso. Então foi uma grande conquista nossa”, comemora.

A secretária adjunta da Sesau, Ivone Nabhan, também destacou a conquista dos profissionais e a importância da valorização das categorias para a rede municipal. “Quero parabenizar vocês na categoria por essa conquista, dizer que estamos muito felizes com esse momento e parabenizar pelo compromisso e pela valorização desses profissionais de suma importância pra nossa Secretaria Municipal de Saúde”, afirmou.

Os técnicos em radiologia e os profissionais de imobilização ortopédica desempenham funções diretamente relacionadas ao atendimento dos pacientes da rede municipal, contribuindo para a realização de exames, diagnósticos e procedimentos necessários aos cuidados em saúde.

Durante o ato, representantes das categorias acompanharam a apresentação da proposta, que segue os trâmites necessários para análise e votação. A iniciativa também integra o diálogo entre a administração municipal e os profissionais da saúde. Durante a solenidade, a prefeita ressaltou a importância da participação das categorias na construção de melhorias para os serviços oferecidos à população.