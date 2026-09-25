Ambulância bate em carreta e paciente morre na BR-060

Ambulância sai da pista após bater em carreta e deixa uma morta

Milton
Publicado por Milton
Foto: Interativo MS

Parente que também estava na ambulância ficou ferida e precisou ser levada ao hospital

Uma paciente que fazia tratamento contra o câncer morreu após a ambulância em que estava bater na traseira de uma carreta na manhã desta quinta-feira (24), no km 464 da BR-060, próximo a Sidrolândia. O veículo saiu da pista após a colisão.

A mulher retornava de Campo Grande para Bela Vista depois de receber alta médica. Uma parente que também estava na ambulância sofreu uma fratura e foi encaminhada para atendimento hospitalar em Sidrolândia.

Segundo as informações divulgadas, a ambulância havia deixado Bela Vista com destino a Campo Grande para transportar pacientes. No retorno, por circunstâncias ainda não detalhadas, atingiu a traseira de uma carreta e acabou saindo da rodovia.

Os ocupantes foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar. A morte da paciente foi confirmada posteriormente pela Prefeitura de Bela Vista. O prefeito esteve no local e prestou auxílio às vítimas. O veículo também é utilizado no transporte de pacientes de Bela Vista e no atendimento do Polo Indígena de Antônio João.

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