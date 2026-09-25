Agetran orienta sobre interdições para corrida desse sábado 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realizará interdições temporárias em vias de Campo Grande neste fim de semana, dias 26 e 27 de setembro, para a realização da Corrida da Educação Física/CREF-MS e do Circuito Sesc de Corrida nos Bairros – Etapa Santo Amaro, 5 km. As medidas serão adotadas para garantir a segurança viária e o bom andamento dos eventos.

Neste sábado (26), a partir das 15h, haverá interdição na Avenida Afonso Pena, no trecho em frente à Vila Morena, para a realização da Corrida da Educação Física/CREF-MS. No local, será realizado contra fluxo na outra pista da avenida, no sentido Parque dos Poderes/Centro.

A corrida será realizada no domingo (27), com trajeto pelas vias do Parque dos Poderes. As interdições terão início a partir das 6h e ocorrerão de forma temporária e parcial nas vias que integram o percurso. A liberação será feita gradativamente, conforme a conclusão da passagem dos participantes e a orientação das equipes de trânsito e forças de segurança.

Circuito Sesc

Também no domingo (27), será realizado o Circuito Sesc de Corrida nos Bairros – Etapa Santo Amaro, 5 km. Para o evento, será utilizada meia pista da Rua Zulmira Borba. O restante do percurso ocorrerá dentro do Condomínio Santa Inês, na região do Grande Nova Lima.

Na Rua Zulmira Borba, a circulação será mantida em meia pista, com orientação das equipes de trânsito durante a realização da corrida. Dentro do Condomínio Santa Inês, o trajeto seguirá pelas vias internas do residencial.

As interdições serão temporárias e parciais, conforme o andamento dos percursos, com liberação gradativa das vias após a passagem dos participantes.

A Agetran orienta condutores e pedestres a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e seguirem as orientações dos agentes de trânsito durante a realização dos eventos, contribuindo para a segurança de todos.

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