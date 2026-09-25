Paciente morre após ambulância de transporte de saúde bater em carreta na BR-060

Uma paciente em tratamento contra o câncer morreu após a ambulância em que estava bater na traseira de uma carreta e sair da pista na manhã desta quinta-feira (24), no km 464 da BR-060, próximo a Sidrolândia (MS).

A mulher retornava de Campo Grande para Bela Vista depois de receber alta médica. Uma parente que também estava no veículo sofreu uma fratura e precisou de atendimento.

Segundo as informações divulgadas, a ambulância havia saído de Bela Vista (MS) com destino a Campo Grande para transportar pacientes. Durante a viagem de retorno, o veículo atingiu a traseira de uma carreta e, na sequência, saiu da pista.

Os ocupantes da ambulância foram encaminhados para uma unidade hospitalar de Sidrolândia. A morte da paciente foi confirmada posteriormente pela Prefeitura de Bela Vista.

O prefeito do município passou pelo local após o acidente e prestou auxílio às pessoas envolvidas. Conforme o relato divulgado, algumas vítimas estavam conscientes, embora desorientadas. A ambulância também é utilizada no transporte de pacientes de Bela Vista e presta atendimento por meio do Polo Indígena de Antônio João.