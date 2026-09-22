“Beiço de Mula”, líder do PCC, é preso e expulso da Bolívia

Bolívia prende integrante do PCC procurado pela Justiça brasileira

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Foragido ligado ao núcleo político do PCC é preso na Bolívia

A Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico (FELCN), da Polícia Boliviana, prendeu Marcio Barbosa da Silva, conhecido como “Beiço de Mula”, apontado como líder do PCC no ABC Paulista. Ele é investigado como integrante do núcleo político da facção. A prisão ocorreu em Santa Cruz de la Sierra, após informações compartilhadas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil de São Paulo.

Marcio foi transferido para São Paulo nesta segunda-feira (21) e deverá ser levado a um presídio estadual. O criminoso era procurado pela Justiça brasileira por organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Ele também estava na Difusão Vermelha da Interpol. Marcio é citado em denúncia do Ministério Público de São Paulo que levou à prisão do ex-vereador Milton Leite.

Segundo o MPSP, mensagens da investigação registram contatos entre integrantes do PCC e “Beiço de Mula”. Em um dos diálogos, um integrante afirma ter recebido uma ligação dele. O teor da conversa não foi divulgado. Milton Leite nega as acusações.

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