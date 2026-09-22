Dia D aproxima trabalhadores PCD de oportunidades de emprego

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), participou nesta segunda-feira (21) de mais uma edição do “Feirão da Empregabilidade – Dia D”, ação voltada à inclusão de pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho. O evento ofereceu encaminhamentos para vagas específicas, orientações sobre programas sociais e apoio para o acesso a serviços relacionados à documentação e laudos médicos.

Realizada em parceria com empresas, a iniciativa também possibilitou análises imediatas para contratação. A Funsat integrou a mobilização nacional organizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com atendimento das 8h às 16h. Somente no período da manhã, 43 candidatos foram atendidos.

Entre os participantes esteve Bruna Alves, 40 anos, que busca uma oportunidade na área administrativa. Para ela, ações específicas para PCD contribuem para ampliar as oportunidades e fortalecer a inclusão no mercado de trabalho.

Aos 14 anos, Antônio de Andrade também participou em busca da primeira oportunidade com carteira assinada. Morador da Vila Carlota e diagnosticado com autismo, ele levou currículo e experiência em vendas, acompanhado da mãe, Krishna Nogueira.

Para Mayara Christina Benitez, 33 anos, moradora do Nova Campo Grande, iniciativas itinerantes ajudam a reduzir as dificuldades de deslocamento até os serviços de emprego. Já Daniel Dionísio Arguelho, 41 anos, morador da Vila Popular, procura uma vaga com carteira assinada para ter maior estabilidade. Segundo ele, eventos como o feirão aproximam trabalhadores e empresas e ampliam as possibilidades de contratação.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Pesquisa investiga potencial do leite de jumentas

Milton - 0
Resultados podem contribuir para pesquisas nas áreas de alimentos e cosméticos Pesquisadores da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) e da Universidade Federal Rural...
Leia mais

Mendonça tem até hoje para se defender de acusações de Moraes

Milton - 0
Após a resposta, Edson Fachin deverá definir os próximos passos do procedimento no Supremo Termina nesta segunda-feira (21) o prazo para o Ministro do STF...
Leia mais

Nova bactéria é descoberta em bovinos

Milton - 0
Moraxella tarda foi encontrada em bovinos Hereford com sinais iniciais de ceratoconjuntivite infecciosa Pesquisadores identificaram uma nova espécie de bactéria associada à ceratoconjuntivite infecciosa bovina,...
Leia mais

Alerta sobre carro de R$ 350 mil agitou cúpula da Santa Casa

Milton - 0
Áudios interceptados integram investigação da Operação Antidotum. Áudios interceptados pelo Gecoc mostram que o conselheiro fiscal Antônio Urban Filho alertou a presidente da Santa Casa,...
Leia mais