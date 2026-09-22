Dia D aproxima trabalhadores PCD de oportunidades de emprego

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), participou nesta segunda-feira (21) de mais uma edição do “Feirão da Empregabilidade – Dia D”, ação voltada à inclusão de pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho. O evento ofereceu encaminhamentos para vagas específicas, orientações sobre programas sociais e apoio para o acesso a serviços relacionados à documentação e laudos médicos.

Realizada em parceria com empresas, a iniciativa também possibilitou análises imediatas para contratação. A Funsat integrou a mobilização nacional organizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com atendimento das 8h às 16h. Somente no período da manhã, 43 candidatos foram atendidos.

Entre os participantes esteve Bruna Alves, 40 anos, que busca uma oportunidade na área administrativa. Para ela, ações específicas para PCD contribuem para ampliar as oportunidades e fortalecer a inclusão no mercado de trabalho.

Aos 14 anos, Antônio de Andrade também participou em busca da primeira oportunidade com carteira assinada. Morador da Vila Carlota e diagnosticado com autismo, ele levou currículo e experiência em vendas, acompanhado da mãe, Krishna Nogueira.

Para Mayara Christina Benitez, 33 anos, moradora do Nova Campo Grande, iniciativas itinerantes ajudam a reduzir as dificuldades de deslocamento até os serviços de emprego. Já Daniel Dionísio Arguelho, 41 anos, morador da Vila Popular, procura uma vaga com carteira assinada para ter maior estabilidade. Segundo ele, eventos como o feirão aproximam trabalhadores e empresas e ampliam as possibilidades de contratação.