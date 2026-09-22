Capital recebe encontro empresarial com entrada gratuita esta semana

Campo Grande será sede, nos dias 24 e 25 de setembro, de um dos principais encontros empresariais de Mato Grosso do Sul. Com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), o Maximize Summit 2026 deve reunir cerca de 2 mil empresários, executivos, gestores e lideranças.

A programação é voltada ao empreendedorismo, liderança, inovação, tecnologia, gestão e desenvolvimento de negócios. Realizado pela segunda vez em Campo Grande, o evento amplia sua programação, com aproximadamente 20 horas de conteúdo, incluindo palestras, mesas-redondas, experiências empresariais e momentos destinados ao networking.

Para a Prefeitura, a realização de eventos desse porte contribui para fortalecer Campo Grande como ambiente de negócios e ampliar a conexão entre o poder público e quem empreende, investe e gera oportunidades na cidade. A atuação da gestão pública envolve a construção de políticas e ações voltadas ao desenvolvimento econômico, à melhoria do ambiente empresarial, à desburocratização e ao fortalecimento do empreendedorismo.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, o desenvolvimento econômico acontece quando é possível aproximar a gestão pública de quem empreende, investe, gera empregos e movimenta a economia.

“Eventos como o Maximize Summit criam esse ambiente de troca, conhecimento e conexão, e Campo Grande tem buscado cada vez mais estar próxima dos empresários e dos diferentes setores produtivos.”

Segundo o secretário, o apoio a iniciativas que estimulam a atividade empresarial também está alinhado ao trabalho desenvolvido pelo Município para tornar os processos mais simples e fortalecer a relação com o setor produtivo.

“Temos trabalhado para reduzir entraves, desburocratizar processos e construir, junto com os empresários, um ambiente mais favorável para quem quer investir e desenvolver seu negócio. Isso passa pelo diálogo permanente com os setores produtivos e também pela criação de oportunidades para que conhecimento, inovação e novas conexões cheguem a Campo Grande.”

Com entrada geral gratuita, o Maximize Summit 2026 terá entre os participantes empresários, executivos, diretores, gestores, líderes institucionais e empreendedores. Entre os palestrantes confirmados estão Janguiê Diniz, Dennis Nakamura, Marcelo Germano, Kenneth Corrêa, Tony Ventura, José Charbel, Anderson Miguel e Aline Kummer, além de outros nomes ligados ao ambiente empresarial e à inovação.

Além de movimentar o ambiente de negócios, a realização de um evento com esse perfil também contribui para a economia local, com a circulação de participantes, empresários e profissionais de diferentes segmentos, fortalecendo a vocação de Campo Grande para receber encontros, congressos e eventos empresariais.

A superintendente de Desenvolvimento Econômico da Semades, Rafaela Capellari, destaca que o turismo de negócios também faz parte dessa estratégia.

“Quando Campo Grande recebe um evento que reúne milhares de pessoas, temos impacto em diferentes setores da economia, desde serviços e comércio até hotelaria, gastronomia e transporte. É uma cadeia que se movimenta e ajuda a projetar a Capital como destino para negócios e grandes eventos.”

O Maximize Summit 2026 será realizado no Bosque Expo, nos dias 24 e 25 de setembro, das 7h30 às 19h. A participação geral é gratuita, mediante inscrição.