Lavanda vira mel monofloral em cidade gaúcha

Novidade será apresentada durante a Festa Nacional da Lavanda, em outubro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Daniela Moraes

Abelhas transformam lavanda em mel

Morro Reuter, na Serra Gaúcha, ganhou um produto diferente: o mel de lavanda. O alimento é produzido a partir do néctar coletado pelas abelhas nas flores de espécies do gênero Lavandula. O produto foi desenvolvido pelo Lavandário Enzveiler, que passou a estimular a presença das abelhas nas áreas de cultivo. Depois do desenvolvimento, amostras foram submetidas a análises para confirmar a origem floral e as características do mel.

Foram realizadas duas análises polínicas e uma avaliação sensorial, com participação do Laboratório de Análises de Produtos de Origem Animal da UFRGS e do Melinário Caminhos do Pólen. Os exames avaliaram a presença de pólen, além de aroma, sabor e coloração. A classificação como mel monofloral indica a predominância de uma determinada origem floral, responsável por características próprias do produto.

O mel de lavanda será lançado oficialmente durante a 7ª Festa Nacional da Lavanda, entre 15 e 18 de outubro, em Morro Reuter.

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