Flávio Bolsonaro teve emenda negociada com miliciano condenado

Recurso de quase R$ 200 mil foi destinado a projeto esportivo que depois teve indícios de irregularidades apontados pelo TCU

Mensagens apreendidas pela Polícia Federal mostram que uma assessora do gabinete do senador Flávio Bolsonaro negociou, em 2023, uma emenda parlamentar com Robson Calixto, conhecido como Peixe, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento no caso Marielle Franco.

Segundo a investigação, Peixe pediu ajuda para obter recursos destinados a um projeto esportivo. A assessora Maria de Fátima Bezerra Castro orientou o miliciano a encaminhar um ofício e afirmou que ele poderia reforçar o pedido diretamente com o senador.

Em novembro de 2023, Flávio Bolsonaro destinou R$ 199.999,79 ao Ministério do Esporte para o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio (IFOP). O dinheiro seria utilizado no projeto “Jogadores do Futuro”, voltado a crianças na região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Relatório técnico do Tribunal de Contas da União, produzido em 2025, apontou indícios de irregularidades na aplicação dos recursos. A PF também identificou mensagens posteriores nas quais a assessora pediu ingressos para o desfile das campeãs. Flávio afirmou que a emenda seguiu a legislação e que eventuais irregularidades devem ser apuradas pelos órgãos de controle.

Mensagens trocadas entre assessora de Flávio Bolsonaro e o miliciano Peixe — Foto: Reprodução/PF