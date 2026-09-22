Funsat oferece 777 vagas de emprego nesta terça-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta terça-feira (22) um total de 777 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 137 empresas e estão distribuídas em 121 profissões, sendo a maioria sem exigência de experiência na função.

Entre as oportunidades estão 85 vagas para atendente de lanchonete, 43 para operador de caixa, 15 para alimentador de linha de produção, 15 para varredor de rua, 10 para pedreiro, seis para repositor de supermercados, cinco para estoquista e duas para ajudante de obras.

Também há vagas para almoxarife, analista de logística, assessor jurídico, auxiliar mecânico de automóveis, auxiliar de padeiro, barman, conferente de logística, eletricista, fiscal de loja, fiscal de obras, motorista de caminhão-guincho pesado com munk e operador de telemarketing ativo e receptivo. Para técnico de imobilização ortopédica, são dez oportunidades.

O público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com 94 vagas exclusivas. Entre elas estão 40 para auxiliar de confecção, 15 para auxiliar de linha de produção, 12 para empacotador à mão, nove para auxiliar administrativo, cinco para assistente administrativo e quatro para ajudante de carga e descarga de mercadorias.

A relação completa das oportunidades pode ser consultada nos canais oficiais da Funsat. Para concorrer às vagas, é necessário manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

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