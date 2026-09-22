Jogos dos Idosos reúnem 170 atletas nas finais na Capital 

As finais do 23º Jogos Municipais dos Idosos reuniram cerca de 170 participantes no Círculo Militar, no último sábado (19). O evento, organizado pela Prefeitura de Campo Grande por intermédio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), destacou competições de Dança Coreografada, Dança de Salão e os concursos de Miss e Mister.

A programação buscou a integração e o incentivo à rotina física ativa. As atividades proporcionam aos participantes o fortalecimento da autoestima, a demonstração de talentos e o aumento da qualidade de vida por meio do convívio social constante.

Na Dança de Salão, os competidores dividiram-se nas faixas de 60 a 69 anos e acima de 70 anos. Os casais dançaram ritmos como Forró, Chamamé e Vanerão. Os jurados aplicaram avaliações rigorosas de sincronismo, criatividade, expressão e diversificação de passos.

A Dança Coreografada agrupou equipes em linguagens livres e diversas técnicas. A banca analisou o tema, a performance, o figurino e a ocupação do espaço no salão. O cronograma incluiu ainda o concurso de Miss e Mister da Melhor Idade, julgando a postura, a simpatia, a beleza e a presença cênica dos candidatos.

O diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, destacou a importância da iniciativa pública para um envelhecimento ativo na Capital.

“A Funesp ficou muito satisfeita e avalia muito positivamente a competição. Tivemos uma adesão enorme dos participantes e também da torcida, que esteve presente para prestigiar os competidores e apoiar suas equipes. É muito importante esse incentivo, principalmente para esse público, para manter essas pessoas mais ativas e com uma qualidade de vida melhor. Esse é o grande objetivo dos Jogos Municipais dos Idosos: fomentar a melhoria da qualidade de vida e da atividade física”, destacou o diretor-presidente.

Maicon ressaltou a classificação dos vencedores para a próxima etapa da competição. “Campo Grande sempre tem se destacado no cenário estadual, nos Jogos da Melhor Idade, por ter equipes que competem em alto nível”, acrescentou.

Resultados da Competição

Dança Coreografada (60 anos acima)

1º lugar: Fundação Manoel de Barros

2º lugar: CCI Vovó Ziza

3º lugar: Universidade da Maturidade (UEMS)

Miss Categoria A (60 a 67 anos)

1º lugar: Dagmar Maris Rodrigues Polido (UEMS)

2º lugar: Rosalia Bussolo (CCI Vovó Ziza)

3º lugar: Luiza Helena Haddad Coutinho (AVA Conssol)

Miss Categoria B (68 a 77 anos)

1º lugar: Jane Maria C. V. de Queiroz (Círculo Militar)

2º lugar: Luzimar Gonçalves Vargas (CCI Vovó Ziza)

3º lugar: Ivanir D’Avila (CCI Vovó Ziza)

Miss Categoria C (78 anos acima)

1º lugar: Jane Maria Tortoreli de Freitas (UEMS)

2º lugar: Marrion Saravi Anderson (CCI Vovó Ziza)

3º lugar: Antônia Modesto (CCI Vovó Ziza)

Mister Categoria A (60 a 67 anos)

1º lugar: Kelber dos Anjos Miranda (Círculo Militar)

2º lugar: Adão Teodoro Winkler Neto (CCI Vovó Ziza)

3º lugar: Walmir da Silva Machado (CCI Vovó Ziza)

Mister Categoria B (68 a 77 anos)

1º lugar: Alfredo Marcos da Silva (Círculo Militar)

2º lugar: Moacir Ferreira Lubachewiski (CCI Vovó Ziza)

3º lugar: Cláudio Gravena (CCI Vovó Ziza)

Mister Categoria C (78 anos acima)

1º lugar: Eduardo Nunes Paes (CCI Vovó Ziza)

Dança de Salão Categoria A (60 a 69 anos)

1º lugar: Antônia da Silva Machado e Walmir R. (CCI Vovó Ziza)

2º lugar: Doralice Petrallas e Miguel Antônio Batista Maia (CCI Vovó Ziza)

3º lugar: Neide de Paulo Silva Vivancos e Wagner Aparecido Vivancos (UEMS)

Dança de Salão Categoria B (70 anos acima)