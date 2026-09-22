Guarda municipal é preso acusado de manter companheira presa em casa

Justiça decretou a prisão preventiva após audiência de custódia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Renata Brum, Comunicação Segem

Mulher teria sido monitorada por câmeras e impedida de deixar a residência

Um guarda municipal, de 35 anos, foi preso preventivamente, suspeito de manter a companheira, de 36, em cárcere privado e praticar agressões no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A prisão ocorreu na manhã de 17 de setembro, após uma denúncia chegar à DEAM. A vítima sofria violência doméstica e psicológica e sentia medo de deixar a residência.

O covarde também teria monitorado os passos da companheira por meio de câmeras instaladas no imóvel. Ela estaria há alguns dias sem frequentar o curso de Geografia da UEMS. A denúncia também apontou preocupação com a segurança da filha do casal, de 14 anos. Investigadores passaram a monitorar a residência e, por volta das 5h20, abordaram o guarda quando ele saiu de moto, aparentemente para trabalhar.

Ele foi encaminhado à unidade policial. A investigação apura uma agressão que teria ocorrido no dia 8 de setembro. Fotografias apresentadas à polícia registrariam lesões que, segundo o relato, teriam sido provocadas pelo suspeito. Após audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva.

O caso segue sob investigação.

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