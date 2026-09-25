Comitê de Márcio Fernandes recebe visita da PF

Campanha recebe visita da PF e dinheiro sai de cena junto com documentos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Diligência ocorreu no comitê e no apartamento do candidato em Campo Grande

A Polícia Federal fez uma verdadeira “batida” nesta sexta-feira (25) no comitê e no apartamento do deputado estadual e candidato à reeleição Márcio Fernandes (PL), em Campo Grande. A ação ocorre a apenas nove dias do primeiro turno das eleições e investiga possíveis crimes eleitorais.

No comitê, no Bairro Chácara Cachoeira, foram apreendidos documentos, materiais de campanha e outros objetos. No apartamento do parlamentar, no Royal Park, também foram cumpridos mandados de busca. A PF informou que não houve prisão de candidato durante a operação.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, a operação apreendeu mais de R$ 250 mil em dinheiro vivo. Já Márcio Fernandes apresentou outra versão: afirmou que foram apreendidos R$ 100 mil, sacados de sua própria conta bancária para pagar despesas de duas fazendas.

O deputado disse que o dinheiro seria proveniente da venda de gado realizada dois dias antes e negou qualquer relação com compra de votos ou financiamento irregular de campanha. A PF investiga o caso, e a origem e a destinação dos valores ainda serão analisadas.

Matéria editada às 16h52.

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