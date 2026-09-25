Polícia chega antes do peixe virar jantar

Peixe não lê placa, mas fiscalização lê a lei

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Ascom PMPI

Armadilha para peixe vira dor de cabeça para pescador irregular

A Polícia Militar do Piauí resgatou mais de 10 Kg de peixes durante uma fiscalização contra a pesca ilegal em União, na região norte do estado. A ação ocorreu na quarta-feira (21), dentro da Operação Piracema. Durante a fiscalização, equipes do Comando de Policiamento Ambiental encontraram diversas “tapagens”, estruturas usadas para capturar peixes de forma irregular.

As armadilhas foram destruídas pelos policiais. Os peixes de diferentes espécies encontrados presos nos dispositivos foram retirados e devolvidos ao rio. A medida busca proteger a reprodução dos animais durante o período de defeso, quando a pesca é proibida para preservar os estoques pesqueiros.

Ninguém foi preso durante a operação, mas a Polícia Militar informou que a fiscalização continuará até o fim da Piracema. A ação também tem caráter preventivo e educativo para impedir novas ocorrências e proteger a fauna aquática.

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