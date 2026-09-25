De porta em porta, de cidade em cidade, Pollon aposta no diálogo direto com MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A eleição pode até ser decidida na urna, mas Marcos Pollon (PL-MS) decidiu percorrer o caminho até ela. Com o mandato federal em andamento e agora candidato à reeleição, o deputado colocou o pé na estrada e transformou Mato Grosso do Sul em cenário de uma maratona política que passa por municípios, bairros, comércios, reuniões e encontros com a população.

A cada parada, uma conversa. A cada cidade, novas demandas. E, no centro da agenda, o parlamentar apresenta as pautas que levou para Brasília e que pretende continuar defendendo caso seja reeleito.

A movimentação tem aproximado Pollon de comerciantes, trabalhadores, famílias e lideranças locais. O contato direto também tem produzido manifestações de apoio à candidatura, em uma campanha que aposta menos na distância dos palanques e mais na conversa olho no olho.

Entre as bandeiras que o deputado apresenta durante as agendas está a defesa do direito à legítima defesa e das atividades dos CACs, pauta que integra sua atuação política e sua ligação com o movimento ProArmas.

Outra frente destacada é a defesa das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de suas famílias. Pollon apresentou propostas voltadas à ampliação do atendimento especializado e à inclusão de estudantes com autismo na educação pública, incluindo projeto que prevê espaços com metodologia ABA nas escolas.

A atuação também alcança as famílias atípicas. O parlamentar é autor de proposta que trata de regras diferenciadas de aposentadoria para pais ou responsáveis legais de crianças e adolescentes com TEA, deficiência ou doenças graves.

Mais do que apresentar propostas, Pollon utiliza a agenda de campanha para mostrar o que já levou para o Congresso durante o atual mandato e ouvir o que a população espera dos próximos anos.

“Eu acredito que mandato se faz perto das pessoas. É ouvindo quem está nas ruas, conhecendo a realidade de cada município e levando essas demandas para Brasília que conseguimos transformar a política em resultado”, afirma Pollon.

Com a reta final das eleições, a agenda segue em ritmo intenso. De cidade em cidade, Pollon mantém a campanha nas ruas e aposta no contato direto para apresentar seu trabalho, defender suas bandeiras e buscar a continuidade do mandato na Câmara dos Deputados.

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