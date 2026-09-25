Caneta emagrece, mas propaganda engorda a bronca da Anvisa

Medicamento com semaglutida é de tarja vermelha e exige retenção de receita médica

A Anvisa proibiu a propaganda do Semavy, medicamento à base de semaglutida conhecido como caneta emagrecedora. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (25) no Diário Oficial da União e vale para as formas de divulgação identificadas pela agência.

O medicamento pertence à classe dos agonistas de GLP-1 e foi aprovado no Brasil para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado. Por ser de tarja vermelha e exigir retenção de receita, a publicidade do produto ao público em geral é proibida pela legislação brasileira.

Segundo a Anvisa, anúncios do Semavy foram encontrados em painéis eletrônicos no Aeroporto de Congonhas, no site do produto e em perfis nas redes sociais. A agência reforçou que medicamentos sujeitos a prescrição só podem ter divulgação direcionada a profissionais autorizados.

A regra está prevista na Lei nº 6.360/1976, que restringe a publicidade de medicamentos que necessitam de receita. A fabricante do Semavy, a Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., do grupo Hypera Pharma, foi procurada e ainda não havia apresentado posicionamento até a publicação da informação.