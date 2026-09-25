As Dez Mais

Sexta, 25 de setembro de 2026.

Dia do Farmacêutico!

Faltam 9 dias para as eleições.

Manchetes do Correio do Estado:

-GAECO prende delegado e policiais por envolvimento com tráfico…

-Economia perde força, mas MS pode dobrar crescimento…

-Justiça intervém na Santa Casa e nomeia novo gestor no hospital…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“A inveja é um vírus que se caracteriza pela ausência de sintomas aparentes. O ódio espuma. A preguiça se derrama. A gula engorda. A avareza acumula. A luxúria se oferece. O orgulho brilha. Só a inveja se esconde” – Palavras do saudoso jornalista Zuenir Ventura.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e BOCA DO POVO a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Imaginem uma quadrilha formada por policiais que desviava drogas da DENAR e reintroduzia o produto para consumo: merecem ou não cadeia?

2ª)

Bife impresso em impressora 3D e com produtos laxantes. É o que a JBS quer introduzir no Brasil e no mundo. Pergunta que não quer calar: você comeria?

3ª)

Quem “caiu” no grampo da PF por garimpo ilegal foi o cantor Alexandre Pires. A acusação é de garimpo e venda ilegal de cassiterita. A defesa nega a participação do cantor.

4ª)

O jogo sujo na campanha recomeça. Pegaram um vídeo da campanha passada contra o deputado Lídio Lopes e estão tentando ‘entubar’ nos menos avisados. É o famoso “churrasco com pé de frango”.

5ª)

Pior é que o vídeo não contém nada. Uma conversa tirada fora de contexto tentando murchar a bola do candidato. Coisa de baixíssimo nível que dá vergonha até de assistir.

6ª)

Todo chamuscado! É o diagnóstico de João Henrique Catan. Só de multa a soma dá R$ 185 mil. É no que dá descumprir ordem judicial…

7ª)

O helicóptero Bell que caiu e matou seus ocupantes e o cantor Rick da dupla ‘Rick e Rener’ caiu por causa de um simples detalhe: “esqueceram de retirar a amarra do leme de cauda. Solta ela enrolou e travou o leme. Desgovernado o helicóptero caiu de bico.

8ª)

A coragem da SEJUSP em cortar na própria carne é mais um ponto positivo para o atual governo. Esse negócio de bandido com carteirinha é lamentável. Tem que prender e expulsar.

9ª)

E pra quem achava que por estar na frente com grande diferença dos demais ia deixar a equipe de Eduardo Riedel sossegada, senta que lá vem história: eles vão dar uma arrancada na reta final que vai deixar muita gente boquiaberta.

10ª)

Intervenção na Santa Casa de Campo Grande escolheu um interventor ‘linha dura’. O japonês não é brincadeira. Sério, competente e compromissado em acabar com a bandalheira. Parece que desta vez a “coisa” vai dar certa.

Chicotadas do dia!

Passarinho me contou que numa estatal da João Arinos, cabeças “coroadas” ligadas às celebridades, provocavam “reuniões”, entravam numa sala reservada, viravam as câmeras e “dá-lhe trabalho”. A diversão de trabalho era garantida. Só que “ele” já tinha trabalhado muito com uma estagiária e a esposa resolveu interceder nas ‘reuniões’. O tempo passou, ele esqueceu e aconteceu de novo. Isso merece esclarecimentos, afinal: onde se ganha o pão não se come a carne. Merecem nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

Aniversariantes do dia:

D. Maria Selva, nossa ouvinte na Tamandaré; Allan Yudi Pereira (Ursinho); Ulysses Almeida Serra; Jucimar Macena; Dr. Tarley Ferreira Marques; Igor Vilela Pereira; Regina da Paixão; Silvia Marques; Lacy Pupim e Dr. Luiz Alberto Ovando.

Carnêt Social: a página elegante da cidade:

Registramos o nascimento da pequena Estela, filha do casal Flávio Karatê/Gleiciane que nasceu nesta madrugada na Maternidade de Campo Grande. À futura leitora de ‘Boca do Povo’ e ouvinte da FM-101.9, as nossas boas-vindas; Nossos abraços para: Juliana Aranda: candidata a deputada estadual; Sobrinho: presidente do SINPOL-MS; Convite de missa: acontece amanhã na Paróquia Sagrado Coração de Jesus missa de 7º dia do saudoso e inesquecível Carlos Alberto Derzi. Será as 18 horas.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.