Campo Grande terá vacinação contra a raiva neste sábado e domingo

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Cães e gatos poderão ser vacinados contra a raiva neste fim de semana em diferentes pontos de Campo Grande. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza no sábado (26) e domingo (27) uma nova ação de vacinação antirrábica para ampliar o acesso dos tutores à imunização.

No sábado (26), das 8h às 12h, haverá dois pontos fixos: na Praça do Bairro Otávio Pécora, na Rua Araçari, esquina com a Galo da Serra, e na USF Dr. Nasri Siufi, na Rua Maria Flauzina, 45, Jardim Presidente.

Já no domingo (27), a vacinação será realizada em ponto fixo na Praça do Coophasul, na Rua Cotegipe, em frente ao Centro Comunitário, das 8h às 12h. No fim de semana, as equipes também farão vacinação casa a casa no Nova Campo Grande, levando a imunização diretamente aos moradores da região.

A ação nos pontos fixos ocorre em regiões que já foram percorridas pelas equipes em vacinação casa a casa e tem como objetivo oferecer uma nova oportunidade aos moradores que não estavam em suas residências no momento da visita dos agentes e, por isso, ainda não conseguiram vacinar seus animais.

A vacinação é a principal forma de prevenção da raiva em cães e gatos, doença que pode ser transmitida aos seres humanos e apresenta alta letalidade após o aparecimento dos sintomas. “A vacinação é uma medida de prevenção segura e fundamental para manter os animais protegidos e reduzir o risco de transmissão da raiva para as pessoas”, destaca a médica-veterinária Maria Aparecida Conche, chefe do Serviço de Controle da Raiva e Outras Zoonoses do CCZ.

A programação integra as ações de prevenção e controle da raiva desenvolvidas pelo CCZ e poderá ser alterada em caso de chuva forte. A orientação é para que os tutores aproveitem a ação e levem seus cães e gatos para receber a imunização. “Proteger os animais é também uma forma de proteger toda a família”, conclui a veterinária.

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