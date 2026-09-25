Vale ganha sinal verde e Mina de Fábrica volta à ativa em Ouro Preto

Quase 263 mil metros cúbicos de água turva atingiram cursos d’água da região

A Vale recebeu autorização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para retomar parcialmente as operações da Mina de Fábrica, em Ouro Preto. A atividade estava suspensa desde fevereiro, após um vazamento ocorrido em 25 de janeiro. A liberação faz parte de um termo de compromisso firmado pela mineradora com o Ministério Público de Minas Gerais e o governo estadual.

Segundo a Vale, a retomada seguirá exigências de segurança, controle ambiental, licenças e outras condicionantes. O vazamento atingiu cursos d’água que alimentam o rio Paraopeba e provocou assoreamento de córregos e danos à vegetação. Segundo informações do Ministério Público, quase 263 mil metros cúbicos de água turva escaparam da área da mina, volume equivalente a cerca de 105 piscinas olímpicas.

O governo de Minas Gerais aplicou multa de R$ 1,7 milhão à Vale pelos vazamentos registrados em Ouro Preto e Congonhas. A empresa afirmou que não houve feridos e que não foram carreados rejeitos de mineração. A Agência Nacional de Mineração informou que as ocorrências não comprometeram as estruturas das barragens.