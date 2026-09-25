Prefeitura distribui 10 mil mudas frutíferas neste sábado

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

frutíferas à população, em ação que integra a programação da Semana da Árvore 2026. A iniciativa será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), na Rua Barão do Rio Branco com a Rua Arthur Jorge, pelo sistema drive-thru.

Serão disponibilizadas mudas de romã, acerola, pitanga, amora, goiaba e araçá. A população poderá retirar as espécies para o plantio em quintais e outros espaços adequados, contribuindo para a ampliação da arborização urbana.

A ação reforça a importância das árvores para a qualidade de vida, com benefícios como oferta de sombra, redução do desconforto térmico e conservação da biodiversidade. A programação também busca estimular a participação dos moradores no cuidado e na preservação das áreas verdes da Capital.

Serviço

Distribuição de 10 mil mudas frutíferas

  • Data: Sábado, 26 de setembro
  • Horário: A partir das 8h
  • Local: Rua Barão do Rio Branco com a Rua Arthur Jorge
  • Formato: Drive-thru
CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Escuta e acolhimento fortalecem mães atípicas servidoras da Sesau

ANELISE PEREIRA - 0
Em meio à rotina de cuidados, desafios e cobranças que acompanham a maternidade atípica, encontrar um espaço para falar, ser ouvido e compartilhar experiências...
Leia mais

Subea oferece atendimento veterinário no Estrela Dalva III

ANELISE PEREIRA - 0
A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) leva, entre os dias 21 e 25 de setembro, o Consultório Móvel ao bairro Estrela Dalva III, oferecendo...
Leia mais

Produzir leite pesa mais no bolso do produtor

Milton - 0
Importações elevadas e consumo fraco aumentam a pressão sobre o setor O produtor de leite enfrenta um cenário de pressão no segundo semestre de 2026....
Leia mais

Vale ganha sinal verde e Mina de Fábrica volta à ativa em Ouro Preto

Milton - 0
Quase 263 mil metros cúbicos de água turva atingiram cursos d’água da região A Vale recebeu autorização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)...
Leia mais