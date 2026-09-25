Prefeitura distribui 10 mil mudas frutíferas neste sábado

frutíferas à população, em ação que integra a programação da Semana da Árvore 2026. A iniciativa será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), na Rua Barão do Rio Branco com a Rua Arthur Jorge, pelo sistema drive-thru.

Serão disponibilizadas mudas de romã, acerola, pitanga, amora, goiaba e araçá. A população poderá retirar as espécies para o plantio em quintais e outros espaços adequados, contribuindo para a ampliação da arborização urbana.

A ação reforça a importância das árvores para a qualidade de vida, com benefícios como oferta de sombra, redução do desconforto térmico e conservação da biodiversidade. A programação também busca estimular a participação dos moradores no cuidado e na preservação das áreas verdes da Capital.

Serviço

Distribuição de 10 mil mudas frutíferas