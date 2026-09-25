Rã minúscula e quase invisível é descoberta no Cerrado

Animal só costuma cantar durante chuvas intensas e vive perto de pequenos riachos

Uma nova espécie de rã-de-vidro foi identificada no Cerrado, em Luziânia, Goiás. Batizada de Vitreorana micaelae, a pequena anfíbia chamou atenção pelo corpo esverdeado e quase transparente. A descoberta foi feita por pesquisadores da PUC-GO, UFG e UnB, que analisaram características morfológicas, genéticas e o canto do animal.

A espécie vive em matas de galeria próximas a riachos e passa boa parte do tempo bem longe dos olhos humanos. Com pouco mais de dois centímetros, a rã ainda não ganhou um nome popular. E não é para menos: ela canta no alto das árvores e, aparentemente, só resolve “dar as caras” quando a chuva aperta de verdade.

O estudo aponta que a espécie é a segunda do gênero encontrada exclusivamente no Cerrado brasileiro. Por enquanto, os cientistas recomendam classificá-la como “Dados Insuficientes”, já que ainda faltam informações sobre sua população e possíveis ameaças. Os pesquisadores alertam que desmatamento, mudanças no regime de chuvas e represamento de rios podem colocar o pequeno anfíbio em risco.

No Cerrado, pelo jeito, até quem mede dois centímetros já precisa disputar espaço com os problemas ambientais.