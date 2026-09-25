Na Rússia, até cuidar do quintal virou encontro com urso

Urso entra no jardim e transforma rotina em tragédia na Sibéria

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Mulher de 51 anos foi atacada ao tentar impedir que o animal entrasse no cercado onde mantinha animais domésticos

Uma mulher de 51 anos morreu após ser atacada por um urso no vilarejo de Voznesenka, na região de Krasnoyarsk, na Sibéria. Segundo a agência estatal TASS, ela percebeu o animal tentando entrar no cercado de seu jardim, onde mantinha animais domésticos.

A mulher tentou impedir a aproximação, mas o urso avançou contra ela. Um vizinho matou o animal a tiros após o ataque. O caso é o sétimo registrado com morte humana na região somente em setembro, segundo os investigadores russos.

Especialistas apontam uma combinação de fatores para o aumento dos encontros entre ursos e moradores, incluindo mudanças climáticas, redução de alimentos naturais e presença de restos de comida deixados por pessoas. A população de ursos-pardos em Krasnoyarsk teria passado de 10 mil para mais de 26 mil animais.

As autoridades abriram uma investigação contra órgãos ambientais, acusados de negligência no controle da situação. Moradores foram orientados a evitar áreas de floresta e adiar passeios para colher cogumelos e frutas. Na Sibéria, aparentemente, até abrir a porteira do quintal exige agora conferir quem está do outro lado.

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