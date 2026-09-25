AQUIDAUANA: Comerciantes e empresários se unem à prefeitura para cuidar das praças.

A Prefeitura de Aquidauana realizou, nesta quinta-feira (24), o ato de assinatura dos documentos de adesão e responsabilidade do programa “Adote uma Praça”, iniciativa que aproxima o poder público do setor empresa rial para fortalecer a conservação, manutenção e valorização dos espaços públicos do município.

O encontro reuniu comerciantes, lojistas e representantes de diversos estabelecimentos de Aquidauana, o prefeito Mauro do Atlântico, vereadores Everton Romero (presidente) e Marquinhos Taxista, que conheceram melhor a proposta e acompanharam a apresentação do Catálogo “Adote Nossa Praça” e do Manual Técnico de Paisagismo. Os materiais apresentam orientações e diretrizes para as empresas que aderirem ao programa e assumirem a responsabilidade por espaços públicos.

Entre as empresas que formalizaram a adesão estão: Rede Atlântico Supermercados; Casa & Casa, representada por Everton Romero (vereador-presidente da Câmara); MX Auto Peças, por Carolina Valente; Instituto Educacional Falcão, por Gleice Rocha Falcão; e Uniter, representada por Luciane Azambuja. Os documentos assinados formalizam o interesse das empresas em patrocinar as obras de revitalização dos locais propostos no projeto.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da união entre Prefeitura e iniciativa privada para cuidar dos espaços que pertencem a toda a população.

“Quando Prefeitura, empresários e comunidade caminham juntos, conseguimos fazer muito mais pela nossa cidade. O Adote uma Praça é justamente essa união de esforços. Queremos praças bonitas, bem cuidadas e valorizadas, e a participação dos nossos comerciantes e empresários é muito importante para que isso aconteça. É uma parceria que beneficia toda a população de Aquidauana”, afirmou o prefeito Mauro.

Para o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, o programa representa uma nova forma de estimular a participação do setor empresarial nas ações de cuidado com a cidade. “Estamos criando uma ponte entre o poder público e o setor privado, com regras, projetos e orientações técnicas para que essa parceria aconteça de forma organizada. O empresário que adota uma praça passa a ser também um parceiro na transformação daquele espaço, contribuindo para que ele seja mais bonito, funcional e bem cuidado”, explicou o secretário municipal Alexandre Périco.

A iniciativa é coordenada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, e está fundamentada na Lei Municipal nº 2.483, de 17 de agosto de 2016, e no Decreto nº 100/2026. O programa contempla a conservação, manutenção e melhoria de praças públicas, áreas de esporte e áreas verdes do município.

O “Adote uma Praça” incentiva a responsabilidade compartilhada e a participação da iniciativa privada na construção de uma cidade mais bonita, organizada e acolhedora. “Cada espaço cuidado faz a diferença. E cada empresa que participa passa a contribuir diretamente para uma Aquidauana ainda melhor”, reforça a Prefeitura.

