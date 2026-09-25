Prefeitura sanciona reajuste salarial de profissionais do magistério

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande sancionou nesta sexta-feira (25) a lei que atualiza a tabela de vencimentos dos profissionais do quadro permanente do magistério municipal. A medida implementa, de forma escalonada, a atualização de 5,4% referente ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério de 2026, com 2% aplicados a partir de setembro, 1,4% em dezembro e os 2% restantes em janeiro de 2027.

A proposta foi construída pela Administração Municipal em diálogo com o Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) e aprovada pela categoria em Assembleia Geral Extraordinária. A medida envolve as secretarias municipais de Educação (Semed) e de Administração e Inovação (Semadi).

Para a prefeita Adriane Lopes, a atualização representa mais uma etapa do trabalho desenvolvido junto ao magistério. “Hoje nós estamos avançando, foram feitas três parcelas com a tabela publicada, mas o magistério e a educação em Campo Grande continuam sendo prioridade”.

O presidente da ACP, Giovano Bronzoni, também ressaltou o acordo construído com a Administração Municipal e aprovado pela categoria. “Mas da forma que foi feito eu tenho certeza e foi aprovada por quase unanimidade na Assembleia da ACP que nós tomamos a melhor decisão para o momento”.

A secretária municipal de Administração e Inovação, Andrea Alves Ferreira, destacou a participação das equipes na construção da proposta. “Esse momento é um momento realmente da gente comemorar, que é um avanço, é uma conquista com o trabalho executado em conjunto”.

Na Secretaria Municipal de Educação, o titular da pasta, Lucas Henrique Bittencourt, reforçou a construção da medida em conjunto com a categoria. “É um momento memorável, foi construído em várias mãos, buscando de fato o melhor momento, a melhor execução para que nós pudéssemos atender a categoria”.

Com a sanção, os profissionais do quadro permanente do magistério passam a receber os valores atualizados conforme as três etapas previstas na lei. A primeira, de 2%, tem efeitos financeiros desde 1º de setembro de 2026. Em dezembro, será aplicado mais 1,4%, totalizando 3,4% em relação aos valores de agosto. A última parcela, de 2%, será aplicada a partir de 1º de janeiro de 2027, completando os 5,4%.

A atualização corresponde ao percentual do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério para 2026 e dá sequência à política remuneratória estabelecida pela legislação municipal.

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