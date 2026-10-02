Feira, exposição e cinema movimentam a capital nesta sexta-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Campo Grande reúne nesta sexta-feira (2) opções gratuitas de cultura e lazer em diferentes espaços da Capital. A programação inclui feira, abertura de exposição e sessão de cinema, com atividades a partir das 17h.

A Feira Mixturô abre a programação, das 17h às 22h, na Praça do Peixe. Com entrada gratuita, a feira reúne opções para o público aproveitar a noite em um espaço de convivência.

Às 19h, o Centro Cultural José Octávio Guizzo recebe a abertura da exposição “O que permanece em nós?”, de Wendel Fontes, com participação do Vozmecê. A visitação ocorre na Rua 26 de Agosto, 453, com entrada gratuita.

Também às 19h, o Sesc Teatro Prosa realiza mais uma sessão do Cine Sesc, com a exibição de “A Praga”, de José Mojica Marins. A sessão é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente. O espaço fica na Rua Anhanduí, 200.

Serviço

Feira Mixturô
Horário: 17h às 22h
Local: Praça do Peixe
Entrada: gratuita

Abertura da exposição “O que permanece em nós?” – Wendel Fontes + Vozmecê
Horário: 19h
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de Agosto, 453
Entrada: gratuita

Cine Sesc – “A Praga”, de José Mojica Marins
Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita, com retirada de ingresso

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