Balada de amor para LidyLo reúne cena independente em noite de rock e solidariedade

Evento acontece no dia 9 de outubro, no Buteco do Miau, e reúne seis bandas em uma mobilização de amigos e artistas para ajudar nos custos do tratamento da artista e estilista

Uma noite de rock, amizade e solidariedade. É com essa proposta que acontece, no dia 9 de outubro, a partir das 20h, no Buteco do Miau, em Campo Grande, a “Balada de amor para LidyLo”, evento organizado e produzido pelo jornalista João Grilo e pelo músico Boloro – amigos da artista – em parceria com o Buteco do Miau.

A programação reúne Bêbados Habilidosos, Coquetel Blue, Peixes Entrópicos, Cabeloro, Veneno Light e In.Ruido, bandas que se unem para uma noite especial em apoio à artista e estilista LidyLo, que atravessa um delicado momento de saúde e precisa de ajuda para custear seu tratamento e outras despesas decorrentes desse período.

A entrada custa R$ 20, e toda a renda arrecadada com o evento será destinada à LidyLo.

“Mais do que organizar um show, eu e o Boloro sentimos que precisávamos fazer alguma coisa pela Lidy. Ela é uma pessoa muito querida, uma artista que faz parte da história da nossa cena e que sempre esteve presente, de alguma maneira, nesse universo da música e da cultura independente”, explica João Grilo, jornalista, amigo de LidyLo e um dos organizadores da iniciativa.

Para ele, a participação das bandas também representa uma demonstração da força da cena autoral e independente de Campo Grande. “A gente sabe das dificuldades que os artistas independentes enfrentam, mas também sabe da capacidade que essa cena tem de se mobilizar. Cada banda que aceitou participar está doando seu tempo, sua música e sua energia para essa corrente. É uma forma de a cena abraçar a Lidy”, afirma.

Noite feita por amigos

Músico que integra três das atrações da noite — Cabeloro, Coquetel Blue e Veneno Light —, Boloro também participa da organização do evento. Segundo ele, a ideia nasceu justamente da vontade de transformar a amizade em uma ação concreta.

“Quando a gente vê uma amiga passando por uma situação tão delicada, não dá para ficar parado. A gente começou a conversar sobre o que poderia fazer e surgiu a ideia da Balada de Amor. E foi muito bonito ver as bandas abraçando a proposta”, conta.

Para Boloro, reunir diferentes nomes da cena em uma mesma noite também reforça o caráter coletivo da iniciativa. “Não é só sobre tocar, mas sim estar junto. A gente quer fazer uma noite bonita, com muito rock, mas principalmente com muito carinho pela Lidy”.

Rock, amizade e solidariedade

A “Balada de amor para LidyLo” foi pensada para que a solidariedade não tire da noite o seu caráter de celebração da música. Ao contrário: a proposta é reunir amigos, público e artistas em torno de uma causa, mantendo viva a atmosfera dos encontros que fazem parte da cena independente campo-grandense.

Além da renda do evento, quem quiser contribuir diretamente também poderá utilizar o Pix lidylomodapinup@gmail.com, destinado às ações de apoio à artista.

“Eu acho que, neste momento, a palavra que melhor define tudo isso é amor. Amor de amigo, amor pela arte, amor pela música e amor por uma pessoa que é tão importante para tanta gente. A gente quer que ela sinta que não está sozinha”, resume João.

Serviço

Balada de amor para LidyLo

📅 9 de outubro de 2026 (sexta-feira)

⏰ A partir das 20h

📍 Buteco do Miau

🎸 Bêbados Habilidosos | Coquetel Blue | Peixes Entrópicos | Cabeloro | Veneno Light | In.Ruido

🎟️ Entrada: R$ 20

💰 Toda a renda do evento será destinada aos custos do tratamento de LidyLo

📲 Pix para contribuições: lidylomodapinup@gmail.com

Realização e produção: João Grilo e Boloro

Parceria: Buteco do Miau

Fotos (Crédito: Arquivo Pessoal)

João Grilo – 98102-4424

(Assessoria de Comunicação)