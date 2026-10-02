Deputado Zé Teixeira encerra campanha com mensagem de gratidão ao MS

Na reta final da campanha eleitoral em busca da reeleição na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (PL) direcionou uma mensagem de gratidão aos eleitores. O parlamentar destacou que seu objetivo é retribuir a confiança recebida ao longo de sua trajetória pública com muito trabalho, dedicação e respeito. A prioridade central nesta reta final é reforçar o compromisso com a construção de um Estado mais humano, voltado estruturalmente para as áreas de saúde, educação, assistência social e segurança pública.

Zé Teixeira mantém um canal direto de comunicação com os cidadãos, atendendo pessoalmente seu telefone celular há décadas, o que agiliza a busca por soluções para as urgências das comunidades locais. A atuação política do candidato tem como foco a desburocratização dos serviços essenciais, visando garantir que o acesso à saúde seja um direito efetivo da população. Além disso, o deputado atua para assegurar uma base educacional sólida para as crianças e apoia instituições de assistência social voltadas às famílias, como as APAEs.

No campo econômico, a pauta central de Zé Teixeira envolve a geração de empregos e a defesa incondicional do agronegócio, criticando as altas taxas de juros e os impactos da instabilidade econômica nacional sobre o setor produtivo. O parlamentar argumenta que é necessário garantir segurança jurídica para que pequenos e grandes produtores rurais possam trabalhar, uma vez que o dinamismo no campo é o principal motor para o crescimento da economia. Essa postura tem assegurado o apoio sólido de representantes do setor e de centenas de lideranças municipais.

O alinhamento com a gestão estadual fortalece as propostas da campanha, consolidando a parceria com o governo de Mato Grosso do Sul para garantir investimentos contínuos em infraestrutura. Projetos logísticos estratégicos, como a Rota Bioceânica, são defendidos pelo parlamentar como vetores fundamentais para a geração de desenvolvimento e postos de trabalho em municípios da fronteira. A capacidade de articulação do deputado reúne o respaldo do governador Eduardo Riedel, de prefeitos e de mais de cem vereadores, refletindo um mandato focado no diálogo com as bases.

Experiência – Com um gabinete consolidado e uma equipe que o acompanha há mais de 30 anos, Zé Teixeira reafirma a sua principal vocação na vida pública: “servir à população sul-mato-grossense”. Ao longo de seus oito mandatos consecutivos, o atendimento direto aos menos favorecidos resultou em intervenções sociais importantes, com a apresentação de mais de 100 leis e projetos que asseguram direitos e a destinação de R$ 35 milhões em emendas parlamentares aos municípios.

No encerramento da campanha, o candidato reforçou o convite à mobilização de sua base de apoiadores em todas as regiões. Em sua mensagem publicada nas redes sociais, ele pede que os eleitores dialoguem com amigos e parentes para consolidar o apoio nas urnas ao número 22121, garantindo a continuidade das ações parlamentares. O deputado encerra a caminhada eleitoral reiterando o compromisso de entregar dignidade, justiça social, oportunidades reais e resultados concretos para todas as famílias sul-mato-grossenses.