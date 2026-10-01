A três dias das urnas, Delcídio faz balanço da caminhada por MS: “Governar é cuidar das pessoas”.

Mesmo com uma campanha modesta e sem recursos do fundo eleitoral nacional do partido, candidato percorreu cidades, bairros e comunidades e colocou saúde, educação, segurança, infraestrutura e desenvolvimento no centro do debate.



A três dias das eleições, Delcídio Amaral chega à reta final depois de uma campanha que, segundo ele, foi construída nas ruas. Mesmo sem receber recursos do fundo eleitoral nacional do partido, o candidato percorreu Mato Grosso do Sul, passou por cidades, bairros e comunidades, ouviu histórias, reencontrou pessoas e conheceu de perto diferentes realidades das famílias sul-mato-grossenses.

“Nossa maior estrutura foi construída nas ruas, olho no olho. Tivemos algo que dinheiro nenhum compra: o abraço, o carinho e o reconhecimento de quem conhece a nossa história”, comenta Delcídio.



Candidato a governador pelo número 25, Delcídio afirma que cada encontro também revelou os desafios que o próximo governo terá pela frente. E, entre todos eles, coloca a saúde como prioridade número 1. “A saúde precisa sair da UTI. Não é justo uma família atravessar o Estado em busca de atendimento”, salienta. Delcídio defende desde 2014 a regionalização da saúde, com hospitais do interior fortalecidos, profissionais, equipamentos e tecnologia para levar o atendimento para mais perto de quem precisa.



Na educação, o candidato chama atenção para escolas que ainda precisam avançar em climatização, tecnologia e estrutura, principalmente no interior. Também defende a valorização de professores e servidores. Na segurança pública, afirma que é preciso fortalecer os efetivos, investir em inteligência e garantir condições dignas de trabalho para quem sai de casa todos os dias para proteger outras famílias.



As estradas também atravessaram a campanha. Delcídio voltou a alertar para a situação da BR-163, que classificou como tendo voltado a ser a “rodovia da morte”. Para ele, estrada segura não significa apenas infraestrutura: significa proteger a vida de quem viaja, de quem trabalha e de quem transporta a riqueza produzida em Mato Grosso do Sul.



Nesse debate, Delcídio também colocou o Fundersul em evidência. Criado como Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul, ele tem entre suas finalidades legais a construção, manutenção, recuperação e melhoria de rodovias, além de pontes, bueiros e outras obras de infraestrutura viária.



“Quem contribui e produz precisa enxergar o resultado na estrada, na ponte, na segurança e nas condições para escoar sua produção. O Fundersul precisa cumprir sua finalidade com transparência e resultado”, afirma Delcídio.



E o olhar para o campo, ressalta o candidato, precisa ir além das grandes cadeias produtivas. Durante a campanha, conversou com pequenos produtores, agricultores familiares e assentados. Defendeu reforma agrária com condições para produzir, fortalecimento do cooperativismo e geração de renda, além de políticas voltadas às comunidades indígenas e quilombolas.



Para Delcídio, o desafio econômico também passa por quem luta diariamente para manter a porteira aberta, a empresa funcionando e os empregos de pé. O candidato defende responsabilidade na condução das contas públicas e atenção às dificuldades enfrentadas pelo produtor rural, pelos pequenos e médios empresários e por quem investe e gera renda no Estado.



“Não podemos falar em desenvolvimento olhando apenas para números. Precisamos olhar para quem produz, para quem empreende e para quem acorda todos os dias tentando fazer acontecer. O Estado precisa ser responsável com suas contas e parceiro de quem trabalha”, comenta.



Ao olhar para o futuro, Delcídio aponta outro desafio: fazer Mato Grosso do Sul avançar em inovação e desenvolvimento tecnológico. Para ele, universidades, empresas, indústria e agronegócio precisam estar mais próximos, transformando conhecimento e tecnologia em oportunidades também para o interior.



“Tecnologia não pode ser privilégio de poucos. Ela precisa chegar à escola, à saúde, à segurança, ao campo e aos pequenos negócios. Desenvolvimento só faz sentido quando chega à vida das pessoas”, afirma. Depois de cruzar Mato Grosso do Sul, ouvir reivindicações, receber abraços e conhecer ainda mais de perto a realidade das famílias, Delcídio emocionado relembra sua trajetória como senador, período em que percorreu o Estado e manteve contato com diferentes comunidades, e afirma que leva essa experiência para o desafio de governar Mato Grosso do Sul.



E finaliza: “Já tive a honra de representar Mato Grosso do Sul no Senado e sei o tamanho da responsabilidade de cuidar da nossa gente. Hoje, estou pronto para um novo desafio: governar o Estado onde nasci, onde construí minha história e pelo qual tanto trabalhei. Governar é cuidar das pessoas. Das nossas crianças aos nossos idosos, de quem vive na cidade a quem produz no campo. É cuidar da saúde, da educação e da segurança, criar oportunidades e estar presente onde as famílias mais precisam. É construir um Mato Grosso do Sul de todos e para todos.

Por Edilene Rocha, Jornalista