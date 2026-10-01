Prefeito anuncia ajustes administrativos e mudanças no Executivo e na Câmara

O prefeito Eduardo Campos anunciou, na manhã desta terça-feira, dia 29 de setembro, ajustes administrativos que resultarão em mudanças no quadro do Executivo Municipal e também na composição da Câmara Municipal de Ponta Porã. As alterações envolvem o retorno de vereadores aos seus mandatos no Legislativo e mudanças no comando das Subprefeituras dos distritos de Nova Itamarati e Sanga Puitã.

Segundo o prefeito, as mudanças fazem parte do processo de organização da administração municipal e algumas foram motivadas por pedidos dos próprios ocupantes dos cargos. “Estamos fazendo mudanças, algumas a pedido e outras que julgamos necessárias para o bom andamento da nossa administração. Nada que vai alterar o atendimento da população, que é a nossa principal meta. Atender bem e de forma eficiente, cuidar bem das pessoas, sempre foi e será a nossa missão”, afirmou Eduardo Campos.

Vereadores retornam à Câmara

Entre as mudanças anunciadas está o retorno dos vereadores Ângela Derzi e Kleber Ortiz aos seus mandatos na Câmara Municipal. Com a volta dos titulares, os suplentes Biro Biro e Anny Espínola deixarão as cadeiras que ocupam atualmente no Legislativo. As alterações também terão reflexos no Executivo. Kleber Ortiz deixará o cargo de subprefeito de Sanga Puitã para reassumir o mandato de vereador.

Em Nova Itamarati, Vitor Carlos Neves deixará o cargo de subprefeito. A função será assumida por Biro Biro, que deixará a Câmara Municipal após o retorno do titular ao Legislativo. O novo responsável pela Subprefeitura de Sanga Puitã ainda será anunciado pelo prefeito Eduardo Campos.

Mudanças fazem parte da gestão

Eduardo Campos destacou que os atuais ocupantes dos cargos contribuíram com a administração municipal e poderão continuar colaborando com o município. “Todos, de uma maneira ou de outra, contribuíram com a gestão municipal e tenho certeza de que vão continuar colaborando, porque querem o melhor para o nosso município. São alterações normais e que julgamos necessárias”, afirmou.

O prefeito também explicou que decidiu anunciar antecipadamente as mudanças para dar transparência ao processo e evitar especulações após o período eleitoral. “Preferimos anunciar antes das eleições para evitar comentários destorcidos depois do pleito eleitoral. Tudo que fazemos é de forma clara e transparente e, por isso, valorizamos a imprensa livre, que leva os fatos de forma honesta e imparcial”, ressaltou Eduardo Campos.