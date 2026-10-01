DOURADOS: Prefeitura abre Outubro Rosa com ações nas UBS e atenção especial às mulheres de 50 a 64 anos

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (1º) a programação do Outubro Rosa, com ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Neste ano, a campanha reforça o cuidado com as mulheres idosas e amplia as atividades de orientação, prevenção e acesso aos serviços de saúde. Em Dourados, 42% dos diagnósticos de câncer de mama estão concentrados entre mulheres de 50 a 64 anos, faixa etária que recebe atenção especial durante a programação.

As atividades começaram pela manhã na Unidade Básica de Saúde Cabeceira Alegre, com rodas de conversa e atividades educativas realizadas com a participação de estagiários de Enfermagem da Anhanguera e Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Durante os encontros, são abordados temas como prevenção dos cânceres de mama, colo do útero e boca, alimentação saudável, saúde emocional, direitos da pessoa com câncer, atividade física, autocuidado e a importância do diagnóstico precoce. A unidade também fará busca ativa das mulheres elegíveis para rastreamento ao longo do mês. A unidade terá ainda o Dia D “Cabeceira Alegre Cuida de Você”, no dia 17, das 8h às 16h.

Na unidade de saúde do Parque das Nações II, a programação terá início no período da tarde e segue até as 21h, com participação de acadêmicos de enfermagem. As mulheres têm acesso a exame preventivo, testes rápidos, vacinação, rodas de conversa e atividades físicas. A proposta da gestão Marçal Filho é aproximar os serviços de saúde da população e ampliar as oportunidades para que as mulheres mantenham os exames preventivos em dia.

Nesta sexta-feira (2), o posto de saúde da Vila Vieira promoverá um mutirão das 17h às 21h. Serão oferecidos consultas, exame clínico das mamas, solicitação de mamografia, testes rápidos, glicemia e atividades de promoção da saúde. No Maracanã, a Semana de Preventivo será realizada entre os dias 5 e 9.

A programação continua na próxima semana e, na terça-feira, dia 6, acontece a abertura oficial do Outubro Rosa no Centro de Convivência do Idoso (CCI), à partir das 13h. A escolha do espaço reforça o foco da campanha nas mulheres mais velhas e na importância de manter o cuidado com a saúde também após a menopausa.

A mobilização também chegará às unidades do IV Plano, Cuiabazinho, Jóquei Clube, Santo André, Parque do Lago II, Altos do Indaiá, CSU, Campo Dourado, Vila Rosa, Vila Formosa, Vila Macaúba, Seleta, Vila Vargas, Itahum, Izidro Pedroso, Jardim Piratininga, Chácara dos Caiuás, Ouro Verde, Vila Hilda, Bem-te-vi, Carisma, Cachoeirinha, Vila Índio, Idelfonso e Novo Horizonte, entre outras. Serão ofertadas palestras, consultas, coleta de preventivo, exame clínico das mamas, solicitação de mamografia conforme indicação, vacinação, testagem rápida, atividades físicas e ações educativas.