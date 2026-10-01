Em entrevista, Rose Modesto destaca experiência e capacidade de diálogo para representar Mato Grosso do Sul em Brasília

Integrante de partido de centro-direita, Rose destacou sua postura pragmática no Congresso. Segundo a candidata, defender os interesses do Estado exige articulação suprapartidária e diálogo aberto com todas as correntes políticas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A candidata a deputada federal Rose Modesto afirmou reunir a maturidade e a experiência necessárias para defender os interesses de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. Segundo a candidata, a capacidade de dialogar com diferentes correntes políticas e a bagagem acumulada em cargos públicos anteriores são seus principais trunfos para viabilizar projetos e recursos para o Estado e para a Capital.

Durante a entrevista, Rose destacou que sua atuação pública sempre foi pautada pelo diálogo suprapartidário, reforçando que, embora pertença ao campo da centro-direita, mantém a articulação aberta com qualquer governo em favor da população. A candidata lembrou que essa postura permitiu que transitasse pelos gabinetes da capital federal em diferentes gestões presidenciais, para levar as demandas sul-mato-grossenses.

Ao reforçar sua trajetória política, a candidata destacou o histórico de atuação como deputada federal, vice-governadora de Mato Grosso do Sul e superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). Para Rose, essa vivência administrativa e legislativa é o diferencial que a credencia para assumir novamente uma cadeira na Câmara dos Deputados com foco em resultados.

Concluindo sua participação, Rose Modesto enfatizou que se sente “pronta, madura e preparada” para assumir a responsabilidade de representar o Estado em Brasília, reiterando seu compromisso de trabalhar em conjunto com as lideranças locais para atender às necessidades urgentes da população e impulsionar o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

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