Morador foi arrumar o jardim de casa e encontrou tesouro da Era Viking

Achado reúne moedas, barras, joias e um pequeno martelo de Thor e foi entregue ao Museu Nacional da Dinamarca
O que era para ser apenas um trabalho de jardinagem acabou virando uma descoberta histórica na cidade de Rebild, na Dinamarca. Um morador preparava o terreno para construir um terraço quando encontrou, enterrado, um enorme conjunto de objetos de prata associado à Era Viking. A descoberta reúne cerca de 18,5 quilos de prata, distribuídos em aproximadamente 700 objetos e fragmentos. Entre as peças estão barras, joias, moedas e um pequeno martelo de Thor.
O conjunto estava acondicionado em um vaso de barro e permaneceu escondido por séculos. Segundo o Museu Nacional da Dinamarca, algumas moedas foram produzidas durante o reinado de Eduardo, o Velho, que governou entre 899 e 924. Também foram identificadas moedas de origem árabe, indicando que a prata circulava por diferentes regiões e fazia parte de uma ampla rede comercial.
O achado foi considerado o maior tesouro de prata da Era Viking já encontrado na Dinamarca, superando um conjunto anterior de 6,5 quilos. O material foi entregue para avaliação e preservação no Museu Nacional. O jardineiro, que começou procurando espaço para um terraço, terminou encontrando praticamente um cofre medieval só faltou aparecer o dono cobrando aluguel.