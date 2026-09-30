DOURADOS: Prefeito Marçal Filho recebe campeões brasileiros de beisebol e destaca incentivo ao esporte local

O prefeito Marçal Filho recebeu em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira (30), os atletas douradenses Fernando Toshiaki Saruwatari e Kleber Katsu Cardoso, integrantes da equipe “Dourados Fazendo Alvorada”, campeã do 79º Campeonato Brasileiro Interclubes de Beisebol (categoria adulto — Chave de Ouro). O título para Mato Grosso do Sul foi conquistado de forma invicta, em Marília (SP).

Durante o encontro, o chefe do Executivo Municipal parabenizou a delegação pelo feito histórico e ressaltou o papel transformador que os atletas exercem no município. “A dedicação e o empenho desses atletas fazem a diferença para a nossa sociedade e além de levarem o nome de Dourados com orgulho para todo o Brasil, eles se tornam grandes incentivadores e referências para as nossas crianças e jovens ”, afirmou o prefeito Marçal Filho.

O prefeito ressalta que o beisebol de Dourados é referência para todo o Mato Grosso do Sul. “Não é de hoje que nossos atletas conquistam feitos importantes em competições nacionais, tanto que o Clube Nipônico de Dourados é respeitado por Estados vizinhos onde o beisebol tem tradição, como São Paulo e Paraná”, ressaltou Marçal Filho.

A delegação é formada por cerca de 30 jogadores — mesclando atletas locais com praticantes de outros municípios de Mato Grosso do Sul e de estados vizinhos. Na primeira fase do torneio nacional, a equipe superou Prudente (SP), Pereira Barreto (SP) e Marília (SP). Na etapa final, manteve 100% de aproveitamento enfrentando tradicionais forças do beisebol paulista e paranaense, como Ibiúna (SP), até obter a conquista do título na grande decisão.

De acordo com o atleta Fernando Toshiaki, a força do grupo se consolidou na união e no empenho individual de cada jogador. “Conseguimos formar um grupo muito forte baseado na amizade”, comentou. “Por ser uma categoria adulta, com atletas na faixa de 30 a 40 anos e mais, cada um faz a sua rotina de treinos em seus municípios até a preparação final para as competições”, explicou. Além do Brasileiro Interclubes, a equipe também acumula títulos da Taça Brasil e do Brasileiro.

Para o atleta Kleber Katsu, o reconhecimento das conquistas tem gerado frutos importantes para a renovação da modalidade. “Aos domingos realizamos treinos no Campo 2 do Clube Nipônico de Dourados”, contou. “Essa visibilidade tem atraído novos jovens de Dourados e da região, com grande potencial”, continuou. “Um dos atletas de Mato Grosso do Sul que integrou nosso grupo, por exemplo, Daniel Ferreira, teve uma atuação de destaque que garantiu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira”, enfatizou.

O presidente do Clube Nipônico, Nélio Kurimori, acompanhou a visita e pontuou que o incentivo contínuo e a parceria em torno da modalidade são indispensáveis para consolidar conquistas inéditas desse porte no Estado. Quem deseja participar dos treinos de Beisebol no Clube pode entrar em contato via : 67- 9 9972- 0198.